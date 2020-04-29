Военный суд приговорил к 10 годам колонии блогера Мирзеханова за участие в ИГ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и оформившему явку с повинной. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Защита после оглашения приговора заявила, что обжалует его.

Уроженец Дербента Мирзеханов был задержан в феврале прошлого года по подозрению в участии в драке в московском кафе "Неолит", но обвинения ему предъявлено не было. Позднее Мещанский суд Москвы арестовал его в рамках нового уголовного дела. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность"). Вину в инкриминируемых преступлениях блогер после задержания не признал.

Но во время рассмотрения уголовного дела в военном суде по существу стало известно, что Мирзеханов оформил явку с повинной, "имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием". В окончательной редакции из обвинения Мирзеханова была исключена статья 205.1 УК РФ.

Дело расследовала ФСБ России, оно насчитывает шесть томов. Согласно материалам дела, показания на Мирзеханова дали двое ныне осужденных человек (в ноябре 2018 года и феврале 2019 года они были осуждены Московским окружным военным судом за участие в террористической деятельности). По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".