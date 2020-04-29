На Кубани пресекли канал поставки наркотиков из США

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с управлением на транспорте МВД России по Южному федеральному округу пресекли канал поставки наркотиков на территорию Краснодарского края из США с использованием службы курьерской доставки. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ЮОТ с привлечением сил специального отряда быстрого реагирования ЮОТ совместно с представителями отдела по контролю за оборотом наркотиков управления на транспорте МВД России по ЮФО пресекли деятельность группы лиц по ввозу на территорию Краснодарского края наркотических средств с использованием службы курьерской доставки международных почтовых отправлений из США", - говорится в сообщении.

По данным таможни, в марте 2020 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Тимашевском районе Краснодарского края при получении двух посылок от курьера службы доставки был задержан 26-летний местный житель, предъявивший в качестве документа, удостоверяющего личность, поддельное водительское удостоверение. Содержимым двух пакетов, прибывших международным сообщением, по заключению эксперта, является масло каннабиса в крупном размере.

Кроме того, следствием установлено, что в феврале 2020 года задержанный получил сообщение с предложением дополнительного заработка. В ходе переписки молодой человек через мессенджер получал инструкции. За распространение содержимого получаемых посылок в виде "закладок" было обещано вознаграждение. Для заказа груза задержанный использовал документы на другое имя, которые он также получил через транспортную компанию накануне.

"Отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"). Также отделом организации дознания Южной оперативной таможни в отношении фигуранта уголовного дела зарегистрирован материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), который направлен в следственный орган УТ МВД России по ЮФО для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.