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Замгендиректора Крымской железной дороги задержали по подозрению в превышении полномочий

По версии следствия, разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 млн рублей
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© УФСБ РФ по Республике Крым/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Заместителя генерального директора федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" задержали по подозрению в превышении полномочий при продаже 54 вагонов, занизив их стоимость. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"По результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицом из числа руководства ФГУП РК "Крымская железная дорога" (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель генерального директора ФГУП РК "Крымская железная дорога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2018 года должностное лицо предприятия "Крымские железные дороги" в нарушение требований федеральных законов без определения стоимости оценки объектов, принадлежащих РФ, заключило с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 млн рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации.

В предприниматель перечислил дальнейшем эту сумму на расчетный счет предприятия. Однако по результатам оценочного исследования рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 млн рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 млн рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП.

Следователями Крымского следственного отдела на транспорте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю детально устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы.

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