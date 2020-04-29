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Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области

Сергея Пугина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей
Сергей Пугин (слева) Снимок с видео Следственного комитета РФ/ТАСС
Описание
Сергей Пугин (слева)
© Снимок с видео Следственного комитета РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Ему предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Пугин, являясь заместителем губернатора - директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО "Мультипласт" в рамках целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". При этом объекты в селах Мальцево и Верхозино не были готовы к вводу в эксплуатацию, строительство до настоящего времени не завершено. "Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей", - сообщили в СК.

Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски дома у Пугина и Рознина, а также у должностных лиц организации-подрядчика. Рознин, директор ООО "Мультипласт" Иван Шумский и другие соучастники ранее были задержаны в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о заключении под стражу Пугина, также инициирован вопрос об аресте его имущества. "В ходе расследования уголовного дела также будет проверена причастность Сергея Пугина к совершению других коррупционных преступлений", - добавили в ведомстве. 

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