Опубликовано видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

Пугин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски у него дома.

Следствие ходатайствует о заключении бывшего первого заместителя губернатора под стражу и аресте его имущества.