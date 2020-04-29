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Опубликовано видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области

Сергей Пугин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео задержания бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

Пугин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски у него дома.

Следствие ходатайствует о заключении бывшего первого заместителя губернатора под стражу и аресте его имущества.

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РоссияКурганская область
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