В Мордовии нашли схрон с автоматами, гранатами и патронами

САРАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Оружие, гранаты, электродетонатор и более 1,3 тыс. патронов изъяли из принадлежащего преступному сообществу "Светотехстрой" схрона в Саранске, сообщила в среду пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, тайник нашли в одном из гаражей.

"Всего изъято три автомата Калашникова, один пистолет с глушителем марки ПСМ, два гладкоствольных ружья, шесть гранат, 13 взрывателей, электродетонатор, более 1300 патронов различного калибра. По предварительной информации, схрон принадлежал бывшим членам преступного сообщества "Светотехстрой", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте МВД по Мордовии, обнаруженные предметы ранее принадлежали лидеру преступного сообщества, который умер в 2006 году. Проводится баллистическая экспертиза изъятого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, возбуждено уголовное дело.