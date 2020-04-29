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СМИ: в Южной Корее при пожаре на стройке погибли 38 человек

Число пострадавших достигло 10, передает агентство Yonhap

СЕУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек стали жертвами пожара в районе города Ичхон на северо-западе Республики Корея. Как сообщает в среду агентство Yonhap, число пострадавших достигло 10, из них восемь находятся в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, возгорание произошло в районе 13:30 (07:30 мск) на строительной площадке склада, на которой находились порядка 78 рабочих. Местонахождение большинства из них пока неизвестно. Власти не исключают возможность увеличения числа погибших и пострадавших.

Согласно предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей, после чего огонь быстро распространился на все здание. При этом смерть рабочих могла быть вызвана создавшейся давкой, отмечает Yonhap. В пожарной службе заявили, что "высокое число жертв обусловлено тем, что люди потеряли много времени на эвакуацию после взрыва и начала распространения дыма". Около 18:40 (12:40 мск) пламя было потушено.

Президент страны Мун Чжэ Ин и премьер-министр Чон Се Гюн отдали соответствующим органам распоряжение мобилизовать все доступные ресурсы для спасения людей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Теги
Республика КореяМун Чжэ ИнЧон Се Гюн
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