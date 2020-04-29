Президентский дворец в Вене эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе

ВЕНА, 29 апреля. /ТАСС/. Австрийская полиция оцепила правительственный квартал Вены и проводит эвакуацию из дворца Хофбург, где расположена канцелярия президента Австрии, из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщила в среду полиция австрийской столицы в Twitter.

"Из-за сообщения об угрозе бомбы наши коллеги сейчас на месте обыскивают территорию", - отметили в полиции.

Как ранее сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя правоохранительных органов, угроза о бомбе поступила в полицию по электронной почте. По данным агентства, президент Австрии Александер Ван дер Беллен находится в безопасности после эвакуации.

Полиция оцепила территорию дворца, а также обезопасила ведомство федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. На месте работают усиленные наряды оперативных служб города, которые вместе с кинологами обыскивают комплекс правительственных зданий.

Как сообщается, угроза была направлена против канцелярии президента.

Ранее у дворца Хофбург полиции приходилось обезоружить мужчину с мачете, который искал вход во временное помещение парламента Австрии.