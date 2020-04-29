В Москве задержали администратора чата в Telegram, где общались сторонники Чельдиева

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве Арсена Бесолова, администратора чата в Telegram, в котором общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был задержан утром в Москве, правоохранители изъяли у него смартфон",- сказал собеседник агентства, отметив, что не знает подробностей задержания.

В свою очередь адвокат Чельдиева Андрей Сабинин сообщил ТАСС, что Бесолова в настоящее время везут во Владикавказ. "Как мне сообщили близкие Бесолова, его сейчас везут во Владикавказ, так как правоохранители считают, что, раз следствие ведется именно в Северной Осетии, то Бесолова нужно доставить туда. При этом пока неясно, какие претензии у правоохранителей к Бесолову. Впрочем, я прогнозировал, что в ближайшее время могут быть задержаны люди, связанные с Чельдиевым или разделяющие его взгляды", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Чельдиеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - за распространение ложной информации об опасности для жизни граждан и применение насилия к полицейскому.

Следователи в Северной Осетии возбудили 15 апреля уголовное дело в отношении Чельдиева по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавируса. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции. Чельдиева 17 апреля задержали в Санкт-Петербурге и привезли в Северную Осетию. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал Чельдиеву меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца". При этом он ранее выпустил видеообращение с призывами к народному сходу во Владикавказе против мер самоизоляции.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

21 апреля Промышленный суд Владикавказа оштрафовал певца на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации.