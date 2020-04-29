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Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов в России

Три рейса уже благополучно сели в аэропортах назначения, самолеты следовали из Москвы в Магнитогорск, Сочи и Уфу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сообщения о четырех "заминированных" самолетах в России поступили в среду от неизвестных, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"На почту авиакомпании поступило письмо с угрозами взрывов на борту четырех самолетов: Москва - Магнитогорск, Москва - Сочи, Москва - Уфа и Сочи - Москва. Первые три рейса совершили благополучные посадки в аэропортах назначения, четвертый продолжает полет", - сказал собеседник агентства.

Ни один из самолетов не стал менять маршрут следования. Все борты и багаж будут досмотрены.

Ранее в среду сообщалось, что самолет, выполняющий рейс из Москвы в Магнитогорск, подал сигнал тревоги при заходе на посадку, однако благополучно сел в аэропорту конечной точки маршрута.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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РоссияКраснодарский крайБашкортостанЧелябинская область
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