Дело бывшего замминистра природных ресурсов Калмыкии о взяточничестве передали в суд

ЭЛИСТА, 29 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Михаила Строганова, который обвиняется в получении взятки, передали в суд. Об этом сообщила в среду пресс-служба СК России.

По версии следствия, в период с мая 2016 года по май 2019-го предприниматель, которому Строганов оказывал покровительство, ежемесячно оплачивая проживание чиновника в коттедже. Общая сумма взятки составила 1,8 млн рублей.

"В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления Строганов не признал", - добавили в пресс-службе.