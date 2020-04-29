Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в "Пятерочке", расположенной на улице Лихоборские Бугры. Двое неизвестных вступили в конфликт с охранником и один из нападавших откусил работнику магазина ухо примерно на 3 см", сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции, пострадавший госпитализирован. "Приблизительно в 16:30 мск поступило сообщение о нанесении телесных повреждений охраннику магазина по адресу: улица Лихоборские Бугры, 6. Двое нападавших скрылись, пострадавший госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка", - пояснили в полиции.