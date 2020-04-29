Три человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины на МКАД

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло МКАД в Москве, в результате погибли три человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В районе 85-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств: грузового автомобиля и легковой машины Infiniti. По предварительным данным, три человека погибли", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время, по ее словам, движение на месте аварии затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве добавили, что в результате аварии произошел разлив топлива, пожарно-спасательные подразделения принимают меры по устранению его последствий.