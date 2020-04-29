В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Позавчера сержант полиции и два старших сержанта полиции были задержаны в Щелкове по подозрению в сбыте мефедрона. Предварительно, сбыт осуществлялся через мессенджер Telegram", - рассказал собеседник агентства

В пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили ТАСС, что у одного из домов по улице Авиационной был задержан сотрудник ППС, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него был изъят мефедрон общим весом 50 граммов. В дальнейшем была установлена причастность к преступлению еще двоих сотрудников. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудников уволят. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.