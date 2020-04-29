В международный розыск объявили экс-главу треста в Уфе, обвиняемого в невыплате зарплаты

УФА, 29 апреля. /ТАСС/. Бывшего генерального директора треста "Нефтегазвзрывпромстрой" в Уфе Якова Невелева, который обвиняется в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств организации, объявили в международный розыск. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике, распространенном в среду.

"В рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов"), разыскивается бывший генеральный директор ООО "Трест "Нефтегазвзрывпромстрой" Невелев Яков Петрович. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2019 года, зная о задолженности по зарплате перед своими работниками, не принял мер к ее погашению. В результате сумма задолженности составила более 15 млн рублей. При этом в этот период на счетах предприятия имелось достаточно средств для полной выплаты долгов. По указанию руководителя деньги были направлены на иные нужды.

Кроме того, обвиняемый в 2017 и 2018 годах организовал систему расчетов через счета аффилированных юридических лиц. В результате он скрыл средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в общей сложности на сумму более 39 млн рублей. Следствие, согласно постановлению суда, наложило арест на имущество организации.

Трест выполняет буровзрывные работы в скальных и многолетнемерзлых грунтах, в карьерах, траншеях, выемках при строительстве трубопроводов, автодорог, демонтаж металлоконструкций. Организация также занимается направленным разрушением зданий и дымовых труб, кирпичных, бетонных и железобетонных строительных конструкций, бурением скважин различного назначения глубиной до 300 м.