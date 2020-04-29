Угроза взрыва на "заминированных" в России самолетах не подтвердилась

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оперативные службы проверили все пять пассажирских самолетов, об угрозе взрыва которых в среду сообщили неизвестные, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Были проверены все пять "заминированных" пассажирских самолетов, угрозы не нашли подтверждения", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду сообщалось, что на почту авиакомпании поступило письмо с угрозами взрывов на бортах четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Магнитогорск, Москва - Сочи, Москва - Уфа, Сочи - Москва и Геленджик - Москва. Все самолеты совершили благополучные посадки. Они не меняли маршруты следования.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.