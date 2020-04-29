В Курской области ищут пропавшего трехлетнего мальчика

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Поисковые мероприятия, в которых принимают участие следователи и криминалисты СК, полиция, МЧС и волонтеры, организованы в селе Большое Долженково Курской области, где пропал трехлетний мальчик. Об этом сообщили журналистам в среду в СК по региону.

По предварительным данным, в среду около полудня ребенок ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

"В целях установления возможного местонахождения пропавшего ребенка организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СУ СК России по Курской области, ОМВД России по Октябрьскому району, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, поискового отряда "Лиза Алерт" и добровольцы", - сообщили в СК.

По факту исчезновения мальчика Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курской области организовано проведение процессуальной проверки.