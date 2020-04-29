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Полиция возбудила дело против девушки, прикурившей сигарету от Вечного огня в Калининграде

Ранее видео с инцидентом появилось в соцсетях

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело против 19-летней девушки, которая прикурила сигарету от Вечного огня на братской могиле участников штурма Кенигберга 1945 года (ныне Калининград) на улице Комсомольской в областном центре. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

Инцидент произошел в начале текущей недели. Девушка прикуривала сигарету, ее подруга снимала это на камеру мобильного телефона, а затем видео было выложено в социальные сети.

"Органами дознания ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы областного центра, которая прикурила сигарету от Вечного огня на братской могиле советских воинов, павших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции изучили появившуюся в социальных сетях видеосъемку, установили личности обоих калининградок и доставили их в отдел полиции для разбирательств. Действия девушки квалифицированы по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), санкция которой предполагает штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

Теги
РоссияКалининградская область
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