Суд в Москве арестовал репетитора, у которого нашли наркотики и огнестрельное оружие

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца репетитора по иностранным языкам Тихона Кучумова, в квартире которого были обнаружены наркотики. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Кучумову Т. В. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он подозревается по ст. 228.1, ч. 3 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков группой лиц в значительном размере)", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в ходе обысков в квартире у Кучумова обнаружено большое количество амфетамина, а также огнестрельное оружие. "При производстве обыска у подозреваемого, по предварительным данным, нашли три автомата, два пистолета и патроны. Оружие направлено на экспертизу, в ходе которой выяснится, пригодно ли оно для стрельбы", - сказал собеседник агентства.

Как следует из базы данных Ассоциации репетиторов, Кучумов окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Он преподавал итальянский, английский, немецкий языки в своей квартире в Москве.