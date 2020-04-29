Мосгорсуд не стал снижать срок наказания экс-замглавы ФСИН Коршунову по первому приговору

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отказался снизить срок наказания бывшему заместителю главы ФСИН России Олегу Коршунову, который был приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд исключил из приговора районного суда назначенное Коршунову О. А. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах федеральной службы сроком на три года, а также лишения его классного чина. Он также исключил из приговора районного суда назначенное Морусову В. Б. дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил Олега Коршунова и Виталия Морусова к семи и пяти годам лишения свободы соответственно. Как установлено следствием и судом, Коршунов и генеральный директор ООО "Торгово-промышленная компания "Даце групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для хищения денег, выделяемых на закупку обуви для тюремного ведомства. Они создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта, но в действительности обувь делали на оборудовании Арутюняна из более дешевых материалов в исправительных колониях, расположенных в Липецке, Пермском и Красноярском краях.

Начальникам территориальных органов ФСИН фигуранты дела направили письма с требованием заключить госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил Морусов. В результате сотрудники региональных управлений перечислили ФГУП более 263 млн рублей. Позже Морусов под видом платы за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну ООО "Промторгобувь", ООО "Мультишвей групп" и ООО "ТПК "Даце групп" договорам перечислил деньги на расчетные счета этих фирм.

В ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке осенью 2018 года, Гагаринский суд приговорил его к 3,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Коршунов также приговорен в марте 2020 года Замоскворецким судом Москвы за растрату к девяти годам лишения свободы. Этот приговор пока не вступил в законную силу.