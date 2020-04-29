На Украине обнаружили незаконный арсенал, включающий сто тонн боеприпасов и бронетехнику

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины обнаружили на востоке страны крупный склад военной техники и вооружения, в том числе бронетехнику, пушки, минометы и около ста тонн боеприпасов. Об этом сообщил в среду офис генерального прокурора Украины в своем официальном телеграм-канале.

"Военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и Главным управлением Нацполиции по Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружены военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сообщает офис украинского генпрокурора. По данному факту начато расследование по статье о незаконном обороте оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, отмечает ведомство.

Офис генерального прокурора Украины не сообщает, кому мог принадлежать незаконный арсенал. Тайный склад оружия был обнаружен на территориях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря.

В ходе обыска были найдены боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (калибр - 100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет "Василек" (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета "Максим" (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов Калашникова различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм и автоматический пистолет Стечкина (9 мм).

Кроме этого, отмечает офис генпрокурора Украины, в ходе обысков было найдено около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122-миллиметровых выстрелов к пушке-гаубице Д-30, 1500 штук мин калибра 120 мм, 300 100-миллиметровых выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82-миллиметровых мин и 73-миллиметровых противотанковых гранат ПГ-9С, 5 тыс. 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17М для автоматического гранатомета, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 ручных противопехотных гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм, полмиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и много других боеприпасов и взрывчатых веществ.

Офис генпрокурора Украины сообщает, что его сотрудники проводят следственные действия по установлению происхождения найденного вооружения и лиц, причастных к созданию незаконного арсенала. Обнаруженное оружие отправлено для хранения на склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).