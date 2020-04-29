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Генпрокуратура Молдавии объяснила обыски в Нацбанке страны делом о хищении €1 млрд

В марте по данному делу были задержаны шесть человек

КИШИНЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в среду в здании Национального банка Молдавии (НБМ), проводились в рамках дела о хищении 1 млрд евро из банковской системы страны. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Следственные мероприятия, касающиеся дела о краже из банков продолжаются. <...> В ходе обысков в НБМ были изъяты документы", - говорится в сообщении.

Прокуратура напоминает, что в марте по данному делу были задержаны шесть человек. Среди них бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.

Теги
Молдавия
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