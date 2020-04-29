Бастрыкин потребовал установить роль чиновника в лесном пожаре в Приангарье

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить причастность сотрудника администрации Усть-Кутского района к лесному пожару. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

28 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, "при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования".

В телегам-каналах появилось видео, на котором видно, как несколько человек задержали чиновников районной администрации, в том числе первого вице-мэра Усть-Кутского района Михаила Барса. Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.

"По данному факту следственным управлением СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа тщательно установить обстоятельства пожара и роль чиновников в случившемся", - сообщили в СК. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Проверку после публикации данного видео также начала прокуратура.

Ранее в администрации Усть-Кутского района сообщили ТАСС, что чиновники администрации в рамках своих должностных полномочий выезжали на обследование новых очагов природных пожаров.