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Обновлено 

СМИ: в Греции вертолет НАТО упал в море в районе острова Кефалония

По данным телеканала ERT, на борту находились шесть человек, судьба которых неизвестна

АФИНЫ, 29 апреля. /ТАСС/. Вертолет НАТО упал в среду в море близ греческого острова Кефалония. Об этом сообщил греческий государственный телеканал ERT.

По его данным, в район бедствия направились итальянский фрегат и другие натовские корабли, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region). На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых неизвестна.

Как сообщается, вертолет взлетел с канадского фрегата, который участвует в постоянной натовской группировке SNMG2.

По предварительной информации, катастрофа вертолета произошла в районе, за который отвечает итальянская сторона. На данный момент НАТО какой-либо помощи со стороны Греции не запрашивало, летчики также не связывались с греческой стороной.

В новость внесены изменения (22:11 мск) - информация обновлена

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