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Суд арестовал двух участников митинга во Владикавказе по делу о хулиганстве

Ранее административные аресты назначили 46 участникам митинга, прошедшего 20 апреля

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу по делу о хулиганстве двух участников несанкционированного митинга, который состоялся во Владикавказе в знак протеста против ограничительных мер, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

20 апреля у Дома правительства в центре Владикавказа на несанкционированный митинг собрались жители региона, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики Вячеслав Битаров, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности, тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая помощь, первые выплаты уже начались. В ходе акции пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.

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"СК РФ обратился в Ленинский районный суд г. Владикавказа... с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов событий 20 апреля 2020 года Кайтмазова З. М., Махмадиева В. А., Кониева У. А., которые обвиняются в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору <...> Однако, суд, с учетом личностей обвиняемых, а также наличия у одного из них судимости, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайтмазова З. М. и Кониева У. А", - говорится в сообщении.

В отношении студента первого курса ГГАУ Махмадиева, ранее не судимого, постоянно проживающего в общежитии учебного заведения, суд в аресте отказал, запретив при этом покидать место временного проживания, посещать места массовых мероприятий и пользоваться интернетом.

Ранее суд назначил административные аресты 46 участникам митинга.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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