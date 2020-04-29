Суд арестовал двух участников митинга во Владикавказе по делу о хулиганстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 апреля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу по делу о хулиганстве двух участников несанкционированного митинга, который состоялся во Владикавказе в знак протеста против ограничительных мер, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

20 апреля у Дома правительства в центре Владикавказа на несанкционированный митинг собрались жители региона, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики Вячеслав Битаров, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности, тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая помощь, первые выплаты уже начались. В ходе акции пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.