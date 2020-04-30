Под Петербургом произошли шесть ДТП из-за контейнера с мусором на трассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Мусорный контейнер, опрокинувшийся из грузовика на проезжую часть, спровоцировал шесть ДТП на одном участке трассы в Ленинградской области, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
По данным ведомства, авария произошла в среду около 23:00 мск на 34-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленобласти.
"У автомобиля "КамАЗ" при не установленных обстоятельствах с прицепа опрокинулась пухта (контейнер) с мусором. Вследствие чего автомобили, двигающиеся в попутном направлении, совершили столкновения. Всего произошло около шести ДТП", - говорится в сообщении.
Там также сообщили, что повреждения получили 13 автомобилей.
По данным ГИБДД, в авариях пострадал один человек. "С травмами средней степени тяжести [он] госпитализирован", - добавили в ведомстве.
В новость были внесены изменения (2:11 мск) - добавлены подробности.