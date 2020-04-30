Минобороны Канады подтвердило пропажу своего вертолета у берегов Греции

ОТТАВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады подтвердило, что у берегов Греции пропала связь с канадским палубным вертолетом. Об этом в среду говорится в Twitter ведомства.

"Контакт с воздушным судном был потерян, когда оно участвовало в учениях союзников у берегов Греции, - сказали в Минобороны. - Идет спасательная операция".

Речь идет о новом палубном вертолете CH-148 Cyclone, которыми в ВМС Канады недавно начали заменять устаревшие машины CH-124 Sea King. Вертолет базировался на канадском фрегате Fredericton. На запрос корреспондента ТАСС относительно количества находившихся на борту вертолета военнослужащих и других обстоятельствах случившегося Минобороны пока не ответило.

Греческие СМИ сообщали в среду, что вертолет упал в море примерно в 85 км (около 46 морских миль) к западу от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR). Это примерно в 20 морских милях за пределами района полетной информации Афин.

В район бедствия направились итальянский и турецкий фрегаты, а также другие натовские корабли. По последним данным, найдено тело одного погибшего. По предварительной информации, на борту разбившейся машины находились шесть человек.