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В районе Екатеринбурга и пригороде ввели режим контртеррористической операции

Временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по Свердловской области. 

"С 00:30 30 апреля 2020 года местного времени 30 апреля (22:30 мск 29 апреля) начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции. Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что руководство операцией возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области Алексея Зиновьева, который является руководителем оперативного штаба региона. "Оперативный штаб в Свердловской области обращается к жителям Екатеринбурга с просьбой с пониманием отнестись к введению правового режима контртеррористической операции", - отмечается в тексте. При этом в документе не уточняется, по какой причине принято соответствующее решение.

Теги
РоссияСвердловская область
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