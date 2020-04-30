NY Post: в Нью-Йорке задержали россиянку по обвинению в покушении на убийство

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала россиянку по обвинению в покушении на убийство. С таким утверждением выступила в среду газета New York Post.

По версии источников издания, речь идет о Дарье Алабиевой. Она якобы напала с ножом в квартире в нью-йоркском районе Манхэттен на другую россиянку, имя которой не называется. Последняя получила ранения и была госпитализирована. В публикации утверждается, что инцидент имел место 19 апреля, а Алабиева была задержана во вторник.

В пресс-службе полиции Нью-Йорка ТАСС подтвердили информацию о задержании во вторник в районе Бруклин 27-летней Дарьи Алабиевой по обвинению в нападении и покушении на убийство. Сведения о ее гражданстве, а также о гражданстве пострадавшей представители полиции не привели. Полицейские уточнили, что пострадавшая получила ножевые ранения и была госпитализирована "в стабильном состоянии".