В Екатеринбурге и пригороде сняли режим контртеррористической операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе после ликвидации трех боевиков, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по Свердловской области.

"С 05:15 (03:15 мск) 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменен. Контртеррористическая операция в Екатеринбурге Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.