Житель Камчатки оштрафован на 600 тыс. рублей за призывы к насилию над верующими в мечетях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Жителя Камчатки, который публично высказался в социальных сетях в поддержку случаев насилия в мечетях Новой Зеландии, признали виновным в оправдании терроризма и оштрафовали на 600 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ФСБ.

По версии следствия, в марте прошлого года житель краевого центра Камчатки разместил в группе в одном из мессенджеров фото- и видеоматериалы о совершении Брентоном Таррантом теракта в мечетях в Новой Зеландии. По заключению экспертизы, при этом он дал положительную оценку действиям австралийца и описал их как приемлемые, логичные и правильные, нуждающиеся в поддержке и подражании.

"Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма, совершенное с использованием сети интернет. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Стрельба в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии - два последовательных террористических акта, произошедшие в двух мечетях во время пятничной молитвы 15 марта 2019 года. Жертвами преступника Брентона Тарранта стал 51 человек, еще 49 получили ранения. 26 марта 2020 года Таррант признал вину по всем предъявленным ему обвинениям. Ожидается, что приговор по делу о терактах в Крайстчерче будет вынесен 1 мая.