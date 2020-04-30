В Приморье арестовали участников межэтнической группы, занимавшихся вымогательством

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Приморском крае задержали участников межэтнической группировки, которые занимались вымогательством и грабежом, угрожая расправой своим жертвам, сообщается в четверг на сайте регионального управления МВД.

"Задержаны участники межэтнической группы, подозреваемые в совершении корыстно-насильственных преступлений на территории Уссурийского, Пограничного и Октябрьского районов Приморского края. Предметом преступного посягательства, как правило, являлись денежные средства и личное имущество граждан", - говорится в сообщении.

Ущерб и количество пострадавших от действий участников группы устанавливается. Во время обысков полицейские обнаружили долговые расписки, личные документы потерпевших, в том числе банковские карты, телефоны и другие предметы.

В отношении четырех участников группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж") и по части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

"Фигуранты уголовных дел (ранее судимые жители Приморья в возрасте от 26 до 34 лет) заключены под стражу. Им могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - уточняется в сообщении.