{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье арестовали участников межэтнической группы, занимавшихся вымогательством

Злоумышленники действовали на территории Уссурийского, Пограничного и Октябрьского районов региона

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Приморском крае задержали участников межэтнической группировки, которые занимались вымогательством и грабежом, угрожая расправой своим жертвам, сообщается в четверг на сайте регионального управления МВД.

"Задержаны участники межэтнической группы, подозреваемые в совершении корыстно-насильственных преступлений на территории Уссурийского, Пограничного и Октябрьского районов Приморского края. Предметом преступного посягательства, как правило, являлись денежные средства и личное имущество граждан", - говорится в сообщении.

Ущерб и количество пострадавших от действий участников группы устанавливается. Во время обысков полицейские обнаружили долговые расписки, личные документы потерпевших, в том числе банковские карты, телефоны и другие предметы.

В отношении четырех участников группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж") и по части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

"Фигуранты уголовных дел (ранее судимые жители Приморья в возрасте от 26 до 34 лет) заключены под стражу. Им могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Екатеринбурге и пригороде сняли режим контртеррористической операции
В результате КТО ликвидировали трех боевиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС