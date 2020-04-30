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В Амурской области возбудили дело против автора фейка о падении моста в Благовещенске

Мужчина опубликовал видео, на котором сообщил о якобы частичном обрушении моста через Зею и падении в воду нескольких машин

ТАСС, 30 апреля. Следственное управления СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого в распространении заведомо ложной информации об обрушении моста в Благовещенске и падении с него автомобилей с людьми, сообщается в четверг на сайте управления.

По версии следствия, 26 апреля 2020 года мужчина распространил в мессенджере видеозапись, в которой под видом достоверных сведений сообщил об обрушении автомобильного моста через реку Зея и падении в реку автомобиля с иностранцами.

После проверки в отношении 34-летнего жителя города Благовещенска возбудили уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Санкция данной статьи предполагает ограничение свободы на срок до трех лет. Месяц назад президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Установить автора ролика смогли сотрудники органов внутренних дел и УФСБ России по Амурской области. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в местных социальных сетях появилось видео, в котором его автор сообщает о частичном обрушении моста через Зею в Благовещенске и падении в воду нескольких машин. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, мужчина пояснил, что видеоролик отснял и отправил друзьям в шутку и не предполагал такой реакции.

Губернатор Амурской области Василий Орлов ранее сообщал, что на единственном мосту через реку Зею в Благовещенске просела плита, в связи с чем движение по нему грузового и пассажирского транспорта прекращено, легковое движение идет только по одной полосе.

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РоссияАмурская область
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