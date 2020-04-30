{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Сахалина начала проверку по информации об истощенном мальчике из интерната

По данным правительства региона, восьмилетний мальчик весит 10 кг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по поводу информации о ребенке из Кировского детского дома-интерната в Тымовском районе (юг Сахалина), вес которого не превышает 10 кг. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Во вторник пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщила, что федеральный омбудсмен помогла организовать сеанс телемедицины с подключением врачей из Москвы для рекомендаций по лечению ребенка. За помощью к ней обратились местные общественники. Столичные врачи дали советы по специальному лечебному питанию мальчика, в ближайшее время меню для него будет скорректировано. Ситуацию с ребенком Кузнецова взяла под личный контроль.

"Прокуратурой Сахалинской области организована проверка. <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, мальчик с рождения имеет тяжелое заболевание и считается инвалидом. Многие продукты в его организме не усваиваются, в результате он теряет в весе. Ребенок получает лечение на Сахалине и находится под постоянным наблюдением. При необходимости после улучшения эпидемиологической ситуации в стране будет рассмотрен вопрос госпитализации мальчика в Москву. "Полное выздоровление ребенка исключается. Но мы постараемся сделать все, чтобы облегчить его существование", - отметила Устиновская.

Пресс-служба Кузнецовой сообщала, что мальчику сейчас шесть лет, а его вес равен семи кг. Но в правительстве Сахалинской области журналистам уточнили, что сейчас мальчику восемь лет. Его рост составляет 88 см, вес - 10 кг.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
На Камчатке возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными
На территории фермы обнаружили останки пяти лошадей, собак, оленя, енота и лисы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС