Прокуратура Сахалина начала проверку по информации об истощенном мальчике из интерната

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по поводу информации о ребенке из Кировского детского дома-интерната в Тымовском районе (юг Сахалина), вес которого не превышает 10 кг. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Во вторник пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщила, что федеральный омбудсмен помогла организовать сеанс телемедицины с подключением врачей из Москвы для рекомендаций по лечению ребенка. За помощью к ней обратились местные общественники. Столичные врачи дали советы по специальному лечебному питанию мальчика, в ближайшее время меню для него будет скорректировано. Ситуацию с ребенком Кузнецова взяла под личный контроль.

"Прокуратурой Сахалинской области организована проверка. <...> По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области Любовь Устиновская, мальчик с рождения имеет тяжелое заболевание и считается инвалидом. Многие продукты в его организме не усваиваются, в результате он теряет в весе. Ребенок получает лечение на Сахалине и находится под постоянным наблюдением. При необходимости после улучшения эпидемиологической ситуации в стране будет рассмотрен вопрос госпитализации мальчика в Москву. "Полное выздоровление ребенка исключается. Но мы постараемся сделать все, чтобы облегчить его существование", - отметила Устиновская.

Пресс-служба Кузнецовой сообщала, что мальчику сейчас шесть лет, а его вес равен семи кг. Но в правительстве Сахалинской области журналистам уточнили, что сейчас мальчику восемь лет. Его рост составляет 88 см, вес - 10 кг.