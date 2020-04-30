На Камчатке возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Камчатскому краю возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными на территории крестьянского фермерского хозяйства, разбирательство началось после обнаружения там останков лошадей, собак, оленя, лисы и енота. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алла Иванова.

Останки нашли местные жители и сообщили в полицию.

"В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили останки животных - пяти лошадей, собак, оленя, енота, лисы. Опрошенные соседи, живущие неподалеку от фермы, рассказали, что более месяца не видели на территории людей, и все это время животные находятся без присмотра. Уже установлены личность владелицы крестьянского фермерского хозяйства, а также тех, кто должен был осуществлять уход за животными. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жесткое обращение с животными", - сказала Иванова.

Отмечается, что врио губернатора Камчатки Владимир Солодов взял под личный контроль расследование этого дела.

"Животные, которые остались в живых - несколько собак и лошадей, размещены в приюты в Вилючинске и Елизове. Огромное спасибо неравнодушным волонтерам и сотрудникам!", - написал в своем Telegram-канале Солодов.