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В Воронежской области загорелись 15 дачных домов

Возгорание локализовали на площади 500 кв. м

ТАСС, 30 апреля. Пожарные локализовали горение 15 дачных домов в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области, площадь пожара составила 500 кв. метров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 05:11 (мск) объявлена локализация пожара 15 дачных домиков на площади 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее поступило сообщение о загорании в рыбацком поселке, по предварительной информации, более десяти дачных домов. Отмечалось, что есть угроза распространения огня. Информация пострадавших нет поступала. 

На месте работают 62 человека и 18 единиц техники.

Теги
РоссияВоронежская область
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