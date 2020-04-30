В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС, 30 апреля. Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

В среду в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как несколько человек задержали чиновников районной администрации, в том числе первого вице-мэра Усть-Кутского района Михаила Барса. Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано. Районные власти заявляли, что чиновники в рамках своих должностных полномочий выехали на обследование новых очагов природных пожаров, но позднее пропали и перестали выходить на связь.

"Вернулись [чиновники]. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали [заявления] в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать", - сообщила Косыгина, добавив, что чиновников "некоторое время удерживали", изъяв детали лодки, на которой они прибыли.

По словам Косыгиной, Анисимовой после обследования госпитализация не понадобилась.

Источник в правоохранительных органах региона в свою очередь сообщил ТАСС, что районная мэрия подавала заявление о пропаже чиновников. В региональном управлении Следственного комитета ТАСС сообщили, что сейчас идет проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу. Поступали ли заявления об избиении и незаконном удержании районных чиновников, в ведомстве не сообщили, пообещав уточнить эту информацию позднее. По сообщению региональной прокуратуры, пожар в причастности к которому подозревают одного из чиновников, произошел на территории фермерского хозяйства, он был потушен силами работников хозяйства.

По данным регионального правительства, на утро четверга в регионе действуют три лесных пожара в Усть-Кутском, Шелеховском и Братских районах на общей площади 1,475 тыс. га. Кроме того, локализованы три пожара в Качугском районе на общей площади 4,995 тыс. га, из них 1,765 тыс. га приходится на лесной массив.