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В Воронежской области ликвидировали пожар на территории 21 дачного дома

Площадь возгорания составила 700 кв. м

ТАСС, 30 апреля. Пожар ликвидирован на площади 700 кв. м в поселке в Рамонском районе Воронежской области, по предварительным данным, сгорел 21 дачный домик Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 05:45 мск. По предварительным данным, сгорел 21 дом, площадь пожара составила 700 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших, предварительно, нет.

Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России сообщали, что спасатели в 05:11 мск локализовали горение 15 дачных домов в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области, площадь пожара составила 500 кв. метров.

Теги
РоссияВоронежская область
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