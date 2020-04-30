В Подмосковье задержаны вымогатели, требовавшие у мужчины продать квартиру якобы за долги

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье двоих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в грабеже и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По имеющиеся информации, злоумышленники, находясь в квартире одного из домов на Мячковском бульваре в Москве, угрожали женщине физической расправой и вымогали 400 тыс. рублей якобы в счет погашения долга ее сожителя, который пропал и не выходил на связь несколько дней. Также мужчины, угрожая применением насилия, потребовали сообщить им его местонахождение", - сказала она.

По словам Петровой, женщина назвал злоумышленникам адрес одного из частных домов в селе Никитское, где они и нашли "должника". Избивая мужчину, они потребовали продать квартиру его сожительницы, а часть вырученных средств передать им якобы в счет погашения долга. После этого они похитили у него телефон, золотую цепочку, кольцо и браслет на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о грабеже и вымогательстве (ст. 161 и 163 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных деяний сотрудниками уголовного розыска УМВД были установлены и в одном из домов в Электростали задержаны", - добавила Петрова. В настоящее время они арестованы.