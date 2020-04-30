Мужчине, спрыгнувшему с Устинского моста в центре Москвы, грозит до 15 суток ареста

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция составила административный протокол в отношении мужчины, который спрыгнул в воду с Устинского моста в центре Москвы для того, чтобы искупаться, ему грозит административный арест до 15 суток. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне вечером в ОМВД поступило сообщение о том, что на Космодамианской набережной в районе дома 2 с Устинского моста неизвестный прыгнул в воду. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который пояснил, что захотел искупаться. "Он доставлен в дежурную часть ОМВД России по району Замоскворечье, где на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство" - прим. ТАСС). После этого его отпустили", - сказали в пресс-службе.

Мужчине грозит наложение административного штрафа от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.