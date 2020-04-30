Количество машин, поврежденных в шести одновременных ДТП под Петербургом, достигло 19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Количество автомобилей, поврежденных в результате серии ДТП на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, выросло до 19. Об этом журналистам сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области. Ранее управление сообщало о 13 получивших повреждения машинах.

"Всего в ДТП повреждения получили 19 автомобилей", - сказали в УГИБДД.

По данным ведомства, на 34-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области одновременно произошло шесть ДТП. В среду около 23:00 мск у автомобиля "КамАЗ" с прицепа опрокинулся контейнер с мусором, из-за этого автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновения. По предварительным данным, в авариях пострадал один человек.