{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество машин, поврежденных в шести одновременных ДТП под Петербургом, достигло 19

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Количество автомобилей, поврежденных в результате серии ДТП на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, выросло до 19. Об этом журналистам сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области. Ранее управление сообщало о 13 получивших повреждения машинах.

"Всего в ДТП повреждения получили 19 автомобилей", - сказали в УГИБДД.

По данным ведомства, на 34-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области одновременно произошло шесть ДТП. В среду около 23:00 мск у автомобиля "КамАЗ" с прицепа опрокинулся контейнер с мусором, из-за этого автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновения. По предварительным данным, в авариях пострадал один человек.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль
Она требует 300 тыс. рублей за ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы "Пекин"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС