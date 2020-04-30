Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Трое боевиков, ликвидированные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС в четверг сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, они были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ [прежнее название ИГ] и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности", - сказали в НАК.

Контртеррористическая операция проводилась в пригороде Екатеринбурга в четверг ночью. Она началась после получения информации о местонахождении скрывающейся группы лиц, причастных к террористической деятельности. Боевики были блокированы в частном доме на территории Чкаловского района Екатеринбурга. Жителей соседних домов эвакуировали. "На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы", - сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. Как отметили в НАК, в Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов.