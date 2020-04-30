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Грабитель вынес из частного дома в Новой Москве деньги и украшения почти на 3 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Неизвестный украл из частного дома в Новой Москве ювелирные украшения, серебряные столовые приборы и деньги на общую сумму почти 2,9 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступило сообщение о краже в поселении Внуковское ДСК "Мичуринец" в Новой Москве. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, разбив окно на первом этаже, проник в дом, совершил кражу ювелирных изделий, серебряных столовых приборов, 500 тыс. рублей, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 2 млн 860 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупом размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ").

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