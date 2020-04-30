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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В Житомирской области Украины возникли новые очаги пожаров

В Житомирской области природные пожары продолжаются уже больше недели

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Новые очаги возгорания лесной подстилки возникли в нескольких районах Житомирской области. Об этом сообщила в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"29 апреля вблизи села Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива. Огнем пройдено около 80 га", - говорится в сообщении. В тот же день еще два пожара возникло в Овручском районе: около 25 гектаров загорелось на территории Слободского лесничества и около 15 - на территории Овручского лесного хозяйства. Днем ранее возгорание сухой травы и лесного массива произошло на территории Полесского природного заповедника.

Спасатели ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 818 человек и 140 единиц техники. За прошлые сутки спасатели осуществили 6 сбросов воды (48 тонн) вертолетами.

В Житомирской области природные пожары продолжаются уже больше недели, ранее это стало основной причиной загрязнения воздуха в Киеве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что огонь в этом регионе уничтожил более 70 домов. По подсчетам местных властей, в области выгорели более 8 тыс. га леса.

Полиция Житомирской области возбудила несколько уголовных дел по фактам пожаров, а глава полиции области Сергей Крупей пообещал установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к поджогам.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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