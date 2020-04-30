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Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль

Она требует 300 тыс. рублей за ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы "Пекин"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию после инцидента у гостиницы "Пекин". Об этом ТАСС сообщили в Савеловском районном суде Москвы, куда поступил иск.

"Иск Ольги Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту - прим. ТАСС) о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий", - сообщили в суде. Источник, знакомый с материалами искового заявления, сообщил ТАСС, что ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы "Пекин", она оценивает в 300 тыс. рублей.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

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Россия
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