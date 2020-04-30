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В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

В областной полиции также сообщили, что поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что "обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы"

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной полиции.

"Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом. В руках гражданка держала пакет, в котором находилась отрезанная голова человека", - проинформировала пресс-служба полиции. Уточняется, что женщина в момент задержания находилась "в неадекватном состоянии".

Задержанная отказалась что-либо объяснять полицейским и была доставлена в отделение для выяснения обстоятельств, сказано в сообщении.

Одновременно в пресс-службе проинформировали, что в полицию поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что "утром [в четверг] по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы". Уточняется, что мужчина проживает со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала полиция.

Местные СМИ сообщили, что, по данным сотрудников правоохранительных органов, голова этой девочки и была обнаружена у задержанной. Кроме того, утверждается, что при задержании женщина вела себя агрессивно и кидалась на полицейских с ножом.

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