В Москве работницу супермаркета задержали за присвоение 2,5 млн рублей выручки магазина

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Менеджер расчетно-кассового узла в одном из супермаркетов Москвы подозревается в том, что в течение месяца воровала деньги своего магазина, присвоив около 2,5 млн рублей. Женщина задержана, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В территориальный отдел полиции обратилась специалист службы безопасности одного из супермаркетов Зеленограда. Женщина сообщила, что сотрудница их магазина, работая в должности менеджера расчетно-кассового узла, совершила хищение денежных средств в размере более 2,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали подозреваемую - 26-летнюю приезжую. По данным полиции, женщина, используя служебное положение, в течение месяца присваивала себе деньги магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.