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В Подмосковье задержали одного из участников ограбления дома чиновника Минобороны

Остальных грабителей все еще разыскивают

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Сергиевом Посаде одного из фигурантов дела об ограблении коттеджа сотрудника Минобороны в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его супругу и ограбили их коттедж в Новой Москве. Из коттеджа было похищено около €1 тыс., серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны.

"Один из злоумышленников задержан в Сергиевом Посаде, остальных все еще разыскивают", - рассказал собеседник агентства.

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