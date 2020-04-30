В Подмосковье задержали одного из участников ограбления дома чиновника Минобороны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Сергиевом Посаде одного из фигурантов дела об ограблении коттеджа сотрудника Минобороны в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его супругу и ограбили их коттедж в Новой Москве. Из коттеджа было похищено около €1 тыс., серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны.

"Один из злоумышленников задержан в Сергиевом Посаде, остальных все еще разыскивают", - рассказал собеседник агентства.