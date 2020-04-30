В Татарстане отправили под домашний арест ректора КНИТУ, обвиняемого в мошенничестве

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергея Юшко, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Домашний арест до 17 июня 2020 года", - сказала собеседник агентства.

28 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану сообщила о задержании Юшко по подозрению в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Следствие считает, что в период с 2004 по 2017 год подозреваемый, трудясь в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ, также на условиях полной занятости.

Установлено, что на самом деле данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, Юшко незаконно получил зарплату на сумму более 7 млн рублей.