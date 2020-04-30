{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане отправили под домашний арест ректора КНИТУ, обвиняемого в мошенничестве

Под домашним арестом Сергей Юшко пробудет до 17 июня

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергея Юшко, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Домашний арест до 17 июня 2020 года", - сказала собеседник агентства.

28 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану сообщила о задержании Юшко по подозрению в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Следствие считает, что в период с 2004 по 2017 год подозреваемый, трудясь в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ, также на условиях полной занятости.

Установлено, что на самом деле данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, Юшко незаконно получил зарплату на сумму более 7 млн рублей.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
На Украине возбудили дело об умышленном убийстве против задержанной в Харькове женщины
В областной полиции также сообщили, что женщина с головой ребенка в пакете оказалась матерью убитой девочки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС