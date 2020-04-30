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Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Суд назначил ему административный арест сроком на пять суток
' Youtube/МВД МЕДИА'

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

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"Сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля Hyundai Solaris, однако водитель транспортного средства не остановился и попытался скрыться. Во время движения водитель неоднократно нарушил ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Правонарушитель был неоднократно предупрежден о применении табельного огнестрельного оружия в случае продолжения противоправных действий. Однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, на указанные требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение. Тогда сотрудник полиции выстрелил в воздух", - рассказали в полиции.

Это не помогло остановить нарушителя и инспектор ДПС несколько раз выстрелил в сторону его машины и пробил колесо. "В этой машине находились водитель и пассажир - приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 12.25 КоАП РФ (невыполнение требований об остановки транспортного средства), а также семи материалов по ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора). Кроме того, в отношении водителя и пассажира автомобиля Hyundai составлены материалы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы)",- сказали в полиции.

Суд назначил водителю административный арест сроком на пять суток. Его автомобиль был эвакуирован в ОМВД по району Лефортово города Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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